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В Венеции решили ввести "сухой закон" для туристов

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Муниципальный совет Венеции планирует ввести запрет на распитие алкогольных напитков на улицах города после 19:00.

Об этом сообщает издание Express. Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников.

Запрет могут ввести уже в конце октября. Правила будут распространяться на тех, кто идёт пьяный с сумкой с тремя бутылками пива. Сотрудники полиции смогут изымать алкоголь у нетрезвых граждан и даже выписывать им штрафы за нарушение. Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных туристов на улицах города.

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В Венеции решили ввести "сухой закон" для туристов

Отмечается, что в соцсетях мнения по поводу этого запрета разделились. Кто-то считает, что такие нововведения должны быть в каждой стране. Другие же утверждают, что это часть плана, чтобы сократить численность туристов в Венеции.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Vogue опубликовало список направлений для путешествий, которые будут популярны в 2019 году.

Место
ИталияВенеция
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Правдоруб
Правдоруб
Ни чего не выйдет, в Венеции очень сыро. Какой сухой закон когда у них всюду жидкость
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