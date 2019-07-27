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В Украине запретили полеты авиаперевозчику: что известно

1.1т Читать материал на украинском

В Украине приостановлено действие сертификата на авиаперелеты грузового перевозчика "Европа Эйр".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной авиационной службы со ссылкой на приказ от 26 июля, обнародованный на сайте.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 года №961 приостановлено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 года действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОПА ЭЙР "№UK 046", – сказано в сообщении.

Авиаперелеты

Авиаперелеты

pixabay

По данным ведомства, соответствующий приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной пригодности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

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ООО "Европа Эйр" зарегистрировано на физическое лицо в Киеве. В 2016 году авиакомпания подала заявку на выполнение авиаперевозок в 188 странах, включая Украину. Последняя плановая проверка была в июне 2019 года.

Air Europa

Air Europa

wikipedia

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне временно лишили права на авиаперелеты из-за нарушений по части уровня безопасности авиакомпанию YanAir ("ЯнЭйр").

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Место
Украина
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