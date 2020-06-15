В Украине срывается курортный сезон: спрос упал, но цены выросли до уровня Европы

Несмотря на смягчение карантина, украинцы не спешат ехать на отдых в родной стране, а цены на курортное жилье стремительно растут.

По сравнению с прошлым годом, летом 2020-го на пляжах Одесской, Херсонской и Николаевской областей на 75% туристов меньше. Нет отдыхающих и на курортах западной Украины, сообщает НВ.

Туристы не поехали массово на отдых ни после запуска внутреннего авиа- и железнодорожного сообщения, ни после открытия баз отдыха. Пока наблюдается небольшой туристический интерес только к Одессе.

Тем временем отельеры и рестораны продолжают поднимать цены. По предварительным данным, они уже выросли на 10-30%, и сейчас отдых в Украине по бюджету сопоставим с отдыхом в Болгарии.

Отдых на море airbnb.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, во сколько обойдется отдых в Украине на курортах Черного моря и сколько нужно отдать за отпуск, проведенный у Азовского побережья.