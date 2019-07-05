В Украине хотят развить особый вид туризма: в чем суть

В Украине нацелены развивать медицинский туризм, потому что это позволит увеличить количество иностранцев в два раза – до 130 тысяч ежегодно.

Такое заявление сделала народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам туризма и курортов Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Анна Романова, передает УНИАН.

"Если сделать все по развитию въездного медицинского туризма, то, я считаю, только за один год можно удвоить поток этих пациентов", – рассказала она.

Туризм pixabay

По словам Романовой, в 2018 году с целью лечения в Украину приехали около 65 тысяч пациентов, а на лечение за границу выехали более 160 тыс. украинцев. На сегодняшний день в нашей стране иностранцев принимают около 120 клиник в разных регионах, а средний чек составляет около $2-2,5 тысяч.

"Увеличение потока иностранных граждан в Украину с лечебно-оздоровительной целью приведет к дополнительным доходам в экономику государства, привлечению иностранных инвестиций и будет стимулировать развитие медицинской и санаторно-курортной отрасли", – рассказала заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Ирина Сысоенко.

Санаторий "Квитка Полонини" - Украина

Уточняется, что иностранные пациенты чаще всего выбирают в Украине пластическую хирургию, стоматологию, санаторное лечение, реабилитацию и клеточную терапию. Больше всего приезжают американцы, канадцы, итальянцы, поляки, венгры, израильтяне, азербайджанцы, китайцы и жители стран Персидского залива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе — немецкая компания FlixBus.

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