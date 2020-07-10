В Турции турист погиб из-за спора

Новости 20:16, 10.07.2020 Обновлено: 20:17, 10.07.2020

18-летний турист из России погиб после неудачного прыжка со скалы на побережье турецкой Антальи.

Об этом сообщила российская Экспресс-газета. Трагедия случилась 9 июля.

По информации издания, молодой человек поспорил с друзьями, что сможет прыгнуть в море с 40-метровой скалы.

При ударе об воду он потерял сознание. Местный житель, который находился неподалеку, бросился на помощь и вытащил парня на берег. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти жизнь не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции скончался россиянин, который пострадал при полете на водном парашюте в городе Анталья.

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