В Турции раскопали древние цистерны для воды

В Турции в древнем городе Метрополис обнаружили цистерны для воды. Археологи раскопали емкости под земляным валом, длиной в 7 метров.

Как стало известно, раскопки в Метрополисе проводят на протяжении 30 лет. Данные находки откопали в четырех монументальных сооружениях. Об этом сообщает издание Нurriyet daily news.

Так, цистерны нашла команда археологов, во главе которой является академик Джелал Баяр Сердар Айбек.

Как оказалось, местные жители установили емкости для воды в Акрополе. Они это сделали как альтернативу водным ресурсам в нижнем городе.

Цистерны были окружены каменными стенами. Это было сделано для безопасности, чтобы не потерять ценные сосуды.

По словам ученым, четыре цистерны в мегаполисе Акрополь способны сохранить 600 тонн воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте раскопали десятки нетронутых саркофагов, которым более 2500 лет. Эксперты заявили, что это открытие стало одним из крупнейших в своем роде.