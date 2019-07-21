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В Турции парочка занялась сексом прямо на надувном матрасе: видео 18+

3.7т Читать материал на украинском

В Турции пара туристов среди белого дня занялась сексом вблизи оживленного пляжа.

Любовники сделали это в море на надувном матрасе. Случайные очевидцы сняли курьез на камеру и опубликовали на одном из видеохостингов в сети.

При этом на ролике видно, что в это же время на пляже отдыхали маленькие дети. Впрочем, присутствие даже несовершеннолетних свидетелей не смутило влюбленных.

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Иллюстрация. Пляж

Иллюстрация. Пляж

Соцсети

В Турции парочка занялась сексом прямо на надувном матрасе: видео 18+

Скрин видео

В Турции парочка занялась сексом прямо на надувном матрасе: видео 18+

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее пара туристов из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса – одной из самых известных достопримечательностей Египта.

Свой необычный тур наверх громадной постройки туристы сняли на фото и видео, которые позже опубликовали в сети, возмутив представителей власти.

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Место
Турция
Теги
Секс видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Подумаешь трагедия)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так море халявная выпивка что ещё делать то?)))))
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