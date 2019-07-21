В Турции парочка занялась сексом прямо на надувном матрасе: видео 18+

В Турции пара туристов среди белого дня занялась сексом вблизи оживленного пляжа.

Любовники сделали это в море на надувном матрасе. Случайные очевидцы сняли курьез на камеру и опубликовали на одном из видеохостингов в сети.

При этом на ролике видно, что в это же время на пляже отдыхали маленькие дети. Впрочем, присутствие даже несовершеннолетних свидетелей не смутило влюбленных.

Иллюстрация. Пляж Соцсети

Скрин видео

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее пара туристов из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса – одной из самых известных достопримечательностей Египта.

Свой необычный тур наверх громадной постройки туристы сняли на фото и видео, которые позже опубликовали в сети, возмутив представителей власти.

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