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5 марта • обновлено в 13:11
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В Техасе женщина выловила в море диковинное существо, но ученые все пояснили

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Жительница Техаса (США) во время рыбалки поймала странное морское существо, похожее на огромный сгусток водорослей.

Яркий цвет животного напугал женщину, поэтому она не прикасалась к нему, а лишь сняла на видео и отпустила, сообщает usatoday.com.

Чтобы узнать, что это было, рыбачка разослала видео местным специалистам по дикой природе.

Ответ она получила незамедлительно. Оказалось, что животное – бородатый огненный червь.

Это существо довольно опасно, оно вырабатывает мощный нейротоксин, способный очень серьезно травмировать того, кто его коснется.

Так что ученые похвалили женщину за осторожность.

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