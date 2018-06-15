В Таиланде переселят обезьян на необитаемые острова

В Таиланде на острове Пхукет начнут переселять обезьян на необитаемые острова.

Животных отловят в туристических зонах, стерилизуют и отправят в дикую природу, пишет "Мастер Тура".

Программу по переселению длиннохвостых макак начали планировать прошлой осенью.

Обезьяны обычно очень докучают туристам: рвут на них одежду, воруют личные вещи и требуют еду. Ученые считают, что их характер портится из-за проживания рядом с людьми.

Новым домом для макак станут пять необитаемых островов, которые находятся недалеко от Пхукета. На островах запрещено что-то строить, поэтому туристы будут там нечасто.

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