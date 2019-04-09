В Таиланде изнасиловали и убили немецкую туристку: подробности

Туристка из Германии Мириам Беетле была изнасилована и убита в Таиланде на острове Сичанг.

Как сообщает Daily Mail, тело иностранки обнаружили отдыхающие. У женщины была сломана шея, а на теле присутствовали многочисленные раны от ударов тупым предметом.

По данным издания, подозреваемым оказался 24-летний местный житель Роннакорна Ромруена. Парень хотел познакомиться с женщиной и заняться с ней сексом. Получив отказ, он начал ее преследовать.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Ромруен догнал женщину в лесополосе, повалил на землю и изнасиловал. Все это время Беетле звала на помощь. По версии следствия, он несколько раз ударил немку камнем по голове, чтобы заставить замолчать.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Отмечается, что предполагаемый убийца дал признательные показания после трехчасового допроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, дикари одного из самых изолированных племен в мире, которые проживают на Северном Сентинельском острове в Индии, убили американского туриста, пытавшегося обратить их в христианство.

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