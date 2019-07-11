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В Стамбуле туристка прокатилась на ленте и попала на видео

1.7т Читать материал на украинском

Летевшая в первый раз в своей жизни на самолете девушка залезла на багажную ленту, думая, что она доставит ее к лайнеру.

Инцидент произошел в Стамбуле. Видео инцидента опубликовало издание The Sun.

В Стамбуле туристка прокатилась на ленте и попала на видео

Скриншот из видео

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Камеры видеозаписи в аэропорту Стамбула зафиксировали, как пассажирка залезает на багажную ленту рядом со стойкой регистрации, старается удержаться на ногах, но затем падает, когда добирается до второй ленты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, самолет Нью-Йорк — Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту.

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Место
Турция Стамбул
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