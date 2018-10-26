В США заметили тысячи скатов: яркое видео

Американец заснял на видео массовую миграцию скатов возле острова Марко (Флорида). Размах плавников некоторых из них превышает два метра.

Западноамериканские бычерылы совершают миграции дважды в год. Они собираются в стаи, насчитывающие до 10 000 особей. Об этом сообщает "ViralHog".

В Калифорнийском заливе весной скаты уплывают на север, а осенью возвращаются на юг. Международный союз охраны природы присвоил западноамериканским бычерылам охранный статус "Близкий к уязвимому положению".

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака". Полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения.