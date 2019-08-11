В США стюардеса напилась во время рейса и потеряла работу

Единственная стюардесса самолета авиакомпании Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров.

49-летняя Джулианна Марч работала на рейсе Чикаго — Саут-Бенд. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одного из пассажиров, когда туристы поднялись на борт, бортпроводница даже не посмотрела на них. Затем она сделала невнятное объявление о правилах безопасности, а после, шатаясь, проследовала к своему месту по проходу и рухнула на него, не пристегнув ремень безопасности.

Другой пассажир рассказал, что стюардесса не реагировала на вызовы пассажиров во время полета. Когда самолет приземлился и на борт поднялись офицеры полиции, Марч начала плакать, поскольку ей казалось, что она все еще находится в Чикаго.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Британии задержали рейс авиакомпании Ryanair из-за того, что стюардессы не могли посчитать число пассажиров на борту. Казус произошел в самолете, который должен был вылетать из Лондона в Белфаст.

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