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/Новости

В США случилась смертельная трагедия с туристкой: подробности

1.8тЧитать материал на украинском

В Нью-Йорке в результате ДТП погибла туристка из Австралии. 23-летняя Мэдисон Лиден каталась на велосипеде по Центральному парку, но внезапно на ее дорожку выехал водитель Uber. Из-за этого она резко повернула и столкнулась с грузовиком.

Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, а пьяный водитель мусоровоза отделался штрафом в тысячу долларов. Об этом сообщает News.com.au.

Мэдисон Лиден

Мэдисон Лиден

facebook.com/madison.lyden

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Водитель мусоровоза Фелипе Чайрез признался, что перед аварией он выпил две банки пива. Однако соблюдал скоростные ограничения и ехал по своей полосе, в связи с чем суд обязал его выплатить штраф в тысячу долларов и конфисковал водительское удостоверение на год.

Родственники погибшей Мэдисон Лиден возмутились, что водитель Uber не был привлечен к ответственности. Юристы объяснили, что в законодательстве штата нет уголовной ответственности в тех случаях, если автомобиль не коснулся пострадавшего.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Камбодже недалеко от Пномпеня при загадочных обстоятельствах погибли два российских туриста. Тела пары будут исследоваться экспертами. Первая информация о смерти россиян появилась в соцсетях, после чего в СМИ назвали имена погибших: 53-летний Виктор Харламов и 58-летняя Лилия Поспелова.

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Место
СШАНью-Йорк
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