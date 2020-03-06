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6 марта • обновлено в 09:09
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В США пудель пережил приключение с похищением ястребом

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Ястреб похитил 16-летнего той-пуделя жительницы города Уайтхолл (США), но животному удалось спастись.

Немолодую собаку, которая к тому же была слепой и глухой, хищник схватил, когда пес лежал во дворе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Женщина бросилась на поиски собаки, но многочасовые попытки найти животное ничего не дали.

Спустя день ей позвонили из ветклиники, оказалось, что собака была жива.

В США пудель пережил приключение с похищением ястребом

pixabay.com

Ей не только удалось выжить в 12-градусный мороз, но у нее также были целы все кости.

Как псу удалось избежать смерти и скрыться от хищника, остается непонятным.

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