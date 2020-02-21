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21 февраля • обновлено в 16:20
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В США произошло жесткое ЧП с пассажирским самолетом. Видео

1.3т
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С пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada произошло ЧП. Так, у лайнера отпало колесо при взлете.

Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто. Об этом сообщает Independent.

В США произошло жесткое ЧП с пассажирским самолетом

Скриншот из видео

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После инцидента пилоты приняли решение продолжить полет и успешно посадили судно со 120 пассажирами на борту в аэропорту имени Лестера Пирсона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

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Автор
Мария Дидык
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