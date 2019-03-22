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/Новости

В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки

1.7тЧитать материал на украинском

В США озеро Мичиган весной покрылось необычными ледяными осколками после оттепели.

Как пишет USA TODAY, всю зиму оно было покрыто толстым слоем льда, а когда потеплело вода начала выталкивать на поверхность странные пластинки, из-за чего складывается впечатление, будто оно "разбилось вдребезги".

В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки

Из-за этого на озере появились загадочные узоры. Уточняется, что образования осколков отлично подходят для снимков. Но береговая охрана предупредила всех любителей красивых видов держаться от водоема подальше.

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"Лед не является безопасным, особенно в это время года. Он, конечно, разрушается и ломается", – пояснил помощник старшего офицера береговой охраны США Грант Хеффнер.

В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки
В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Мексике резко активизировался вулкан Попокатепетль, который выбросил облака пепла и газа на значительную высоту. Очевидцы массово выкладывали фотографии завораживающего зрелища.

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Место
США
Теги
фотосессияпутешествия туризм
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