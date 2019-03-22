В США озеро "разбилось" вдребезги: невероятные снимки

В США озеро Мичиган весной покрылось необычными ледяными осколками после оттепели.

Как пишет USA TODAY, всю зиму оно было покрыто толстым слоем льда, а когда потеплело вода начала выталкивать на поверхность странные пластинки, из-за чего складывается впечатление, будто оно "разбилось вдребезги".

Из-за этого на озере появились загадочные узоры. Уточняется, что образования осколков отлично подходят для снимков. Но береговая охрана предупредила всех любителей красивых видов держаться от водоема подальше.

"Лед не является безопасным, особенно в это время года. Он, конечно, разрушается и ломается", – пояснил помощник старшего офицера береговой охраны США Грант Хеффнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Мексике резко активизировался вулкан Попокатепетль, который выбросил облака пепла и газа на значительную высоту. Очевидцы массово выкладывали фотографии завораживающего зрелища.

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