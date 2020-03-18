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18 марта • обновлено в 14:44
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В Швеции построили самое высокое деревянное здание

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В Швеции завершили строительство самого высокого деревянного здания в стране.

Его высота составила 8,5 этажей, сообщает TJournal.

Здание располагает в Вестеросе с видом на местную гавань.

Жилой дом построен полностью из деревянных спрессованных досок по особой экологичной технологии.

В Швеции построили самое высокое деревянное здание

Фото Nikolaj Jakobsen

В случае необходимости дом можно разобрать, а материал использовать снова.

Архитекторы убеждены, что именно на такое строительство следует ориентироваться их последователям.

Самое высокое деревянное здание в мире построено в Норвегии. Это офисно-жилой комплекс, который состоит из 18 этажей.

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