В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

Сотрудницу авиакомпании AirAsia назвали самой красивой стюардессой в мире.

Фотографию девушки опубликовал один из пассажиров в социальной сети Facebook, передает Daily Mail.

На снимке 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография мгновенно разлетелась по сети и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

"Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?", "Я бы частенько нажимал кнопку "вызвать стюардессу" во время этого полета", — написали пользователи соцсети.

Сама девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности.

"Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова", — сказала Гуо.

Девушка рассказала, что занимается танцами и обожает путешествовать по миру.

"Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее", — добавила Гуо.

Отмечается, что после публикации фото в Instagram-аккаунте девушки прибавилось около 50 тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стюардессу британской авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение. В сети появился ролик, на котором бортпроводница делает некое эротическое шоу.