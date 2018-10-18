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В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

11.4тЧитать материал на украинском

Сотрудницу авиакомпании AirAsia назвали самой красивой стюардессой в мире.

Фотографию девушки опубликовал один из пассажиров в социальной сети Facebook, передает Daily Mail.

На снимке 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография мгновенно разлетелась по сети и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

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В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

"Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?", "Я бы частенько нажимал кнопку "вызвать стюардессу" во время этого полета", — написали пользователи соцсети.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

Сама девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

"Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова", — сказала Гуо.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

Девушка рассказала, что занимается танцами и обожает путешествовать по миру.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

"Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее", — добавила Гуо.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

Отмечается, что после публикации фото в Instagram-аккаунте девушки прибавилось около 50 тысяч подписчиков.

В сети определили самую красивую стюардессу в мире: фото девушки

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стюардессу британской авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение. В сети появился ролик, на котором бортпроводница делает некое эротическое шоу.

Объекты
Красотасамолет
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