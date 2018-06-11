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В сеть попали фото альпийского города, который нельзя снимать

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Власти швейцарского Бергюн, который находится в Альпах, недавно приняли решение запретить фотографировать город.

По новому закону, за каждый снимок этого горного поселения фотограф должен заплатить штраф в размере $5.

Законопроект был разработан для того, чтобы сказочные пейзажи города не пробуждали в людях такое страшное чувство, как зависть.

В подборке собраны фотографии, которые были выложены в Instagram после уплаты штрафа или еще до 2017 года, когда эти штрафы не были введены.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-10 самых опасных дорог мира.

Место
Швейцария
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