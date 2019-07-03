В самом романтичном городе мира избавятся от туристических автобусов

В самом романтичном городе мира Париже собираются избавиться от туристических автобусов.

По данным France24, в мэрии города выступили с инициативой принять закон, запрещающий транспорт для путешественников в историческом центре из-за огромного потока приезжих.

Уточняется, что ежедневно центр Парижа пересекает огромное количество двухэтажных автобусов, которые развозят туристов по главным достопримечательностям. Однако из-за этого в городе существует много проблем.

Туризм в Париже Paris-life.info

В частности, транспорту негде останавливаться из-за забитых парковочных мест, время в дороге также увеличивается из-за пробок.

"Туристы могут делать то же самое, что и жители города, переходя на более экологически безопасные виды транспорты, такие как велосипеды, или пользоваться общественным транспортом – теми же автобусами и метро. Туристическим гидам необходимо адаптироваться к новой ситуации, предлагая вместо автобусных экскурсионных туров групповые велосипедные или пешие прогулки с наушниками", – сказал мэр французской столицы Эммануэль Грегуар.

Париж pixabay

Если закон примут, на окраине городе появятся стоянки для экскурсионных автобусов. Путешественники смогут быстрее передвигаться по городу, не задерживаясь в дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте Турции Анталии хотят ввести налог для туристов на поддержание инфраструктуры.

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