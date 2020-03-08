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8 марта • обновлено в 14:27
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В самом популярном туристическом месте Египта произошла жуткая трагедия

4.4т
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В Египте мужчина упал с пирамиды Хефрена, расположенной в Гизе, и умер. Перед этим он посетил вечеринку, которая проходила недалеко от туристической достопримечательности.

Уточняется, что высота пирамиды составляет 130 метров, а погибший упал со 100 метров. Инцидент произошел 8 марта, сообщает El-balad.

В самом популярном туристическом месте Египта произошла жуткая трагедия

pexels.com

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство, поскольку на протяжении 12 часов мужчину просили сойти с пирамиды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте туристам разрешили бесплатно фотографировать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников.

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Автор
Мария Дидык
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