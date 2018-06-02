В руках было сало: известный телеведущий рассказал о встрече с бабушкой Обамы

Ведущий популярной программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров во время экспедиции в Кении встретился с бабушкой Барака Обамы, где с путешественником произошел курьезный случай.

Как рассказал телеведущий в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, снимать сюжет он отправился экспромтом и по традиции программы в качестве подарка привез с собой украинское сало.

Дом женщины охранялся военными и полицией. Команде "Мира наизнанку" разрешили встретиться с бабушкой бывшего президента США, но в записи интервью отказали. Группу обыскали на металлодетекторе и забрали всю съемочную технику.

"И вот мы приходим под большое дерево, садимся на скамейку и ждем бабушку. Вот она появляется и медленно направляется в нашу сторону. Мы встали, естественно, по протоколу, вежливо склонили головы. Смотрим, ждем ее. И у меня в руках пакет с салом. И тут до бабушки остается 20 метров, и до меня доходит: господи, она же мусульманка. Ей ни в коем случае нельзя дарить сало. Я быстренько даю сало Саше (оператор программы. – Ред.) и шепотом ему кричу: "Спрячь сало. Сядешь на него. Убери, чтоб не видно было. Будем без подарка", – рассказывает Дмитрий Комаров.

В итоге оператор спрятал сало за спину. С бабушкой команда "Мира наизнанку" спокойно поговорила около 15 минут.

"Она отказалась сниматься, а просто рассказала про своего внука, о том, как она его любит. А мы так и ушли с салом. Подарив свинину, мы могли очень грубо нарушить мусульманские традиции", – добавил Дмитрий Комаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Комаров поделился на своих страничках в соцсетах фотографиями людей из экзотических стран в украинских вышиванках.