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/Новости

В России загорелся самолет с пассажирами: подробности ЧП

2.6тЧитать материал на украинском

В российском аэропорту Внуково 17 апреля загорелся самолет авиакомпании UTair перед взлетом.

По данным Telegram-канала Mash, первыми на выбросы пламени из двигателя обратили внимание пассажиры, которые потребовали пилотов немедленно остановиться (чтобы посмотреть видео ЧП, проскролльте до конца страницы).

Самолет должен был отправиться в Махачкалу. Он уже начал разгоняться, когда пассажиров напугал огонь. В итоге лайнер вернули на стоянку, а людей эвакуировали. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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После осмотра двигателей в пресс-службе UTair сообщили радиостанции "Говорит Москва", что самолет полностью исправен и пригоден для выполнения рейса.

В России загорелся самолет с пассажирами: подробности ЧП

Кадр из видео

"На рейсе Москва-Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон. Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России различные ЧП с самолетами не являются редкостью. Последние происшествия произошли буквально в течение месяца.

26 марта на борту лайнера Red Wings загорелось кресло. А 6 апреля в Домодедово задержали рейс из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
самолетпутешествия туризмНовости России
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Я же говорю,- по пояс деревянные...
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
нажаль, не згорів разом з пасажирами та аеропортом.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Trail Blóðug, не свезло тебе хохловыблядь, все живы. Но ты не расстраивайся, сходи на кладбище выкапай свежий труп и погрызи берцовую кость если уж тебе невмоготу без мертвечины.
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