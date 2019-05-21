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В Риме запустили оригинальный стартап для туристов: в чем суть

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В Риме решили облегчить жизнь туристам и запустили датский стартап LuggageHero, который позволяет оставить багаж в партнерских магазинах и барах.

По данным 34travel, теперь путешественники, которые транзитом посетили город, могут воспользоваться соответствующей услугой, чтобы наслаждаться прогулкой со свободными руками.

LuggageHero подразумевает, что туристы могут зайти на сайт, найти подходящий объект и забронировать место для багажа. Во время поездки в условленный час можно сдать сумки и отправиться по своим делам.

LuggageHero

LuggageHero

скриншот

Туризм в Риме

Туризм в Риме

pixabay.com

Чемоданы будут защищены от несанкционированного доступа специальной печатью, а владелец получит страховку до 2500 евро.

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Пока что в Риме открыто 20 таких точек, однако со временем число будет расти. В основном заведения находятся возле ключевых туристических достопримечательностей или рядом с крупными транспортными развязками.

Такой стартап работает в Копенгагене, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Мадриде, Барселоне, Лиссабоне, Монреале, Ницце и Брюсселе.

Рим

Рим

pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Великобритания отменила миграционные бумажные карты для иностранных туристов, которые ранее нужно было заполнять при въезде. Теперь в стране перейдут на электронные декларации, чтобы избавиться от ненужной макулатуры.

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Место
ИталияРим
Теги
туризмпутешествия Путешествия по Европе
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