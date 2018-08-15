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В Риме туристки устроили побоище из-за селфи: забавное видео

1.8тЧитать новость на украинском

В Риме две туристки подрались за лучшее место для селфи возле фонтана Треви. Согласно сообщениям местной полиции 19-летняя жительница Нидерландов и 44-летняя американка во время ссоры начали толкаться и таскать друг друга за волосы.

Через несколько минут после начала конфликта к драке присоединились родственники девушек, пишет "Сегодня".

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Отмечается, что всего в драке участвовали восемь человек, пятеро из них – подростки в возрасте до 18 лет. Полицейским пришлось вызвать подкрепление, чтобы разнять участников конфликта. Серьезно никто не пострадал.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, звезда передачи "Мир наизнанку" считает жителей буддистских стран, Юго-Восточной Азии самыми счастливыми людьми на планете.

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