Главная Новости
3 марта • обновлено в 13:16
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

В озере Кистон выловили рекордно большую рыбу

1.9т

В Оклахоме рыбак Джастин Хэмлин поймал гигантского веслоноса и почти установил мировой рекорд.

Вес рыбины, пойманной во время рыбалки на озере Кистон, составил более 71 килограмма, сообщает Оklahoman.

Это самая большая рыбина, когда-либо пойманная в мире. Но официально установить рекорд мужчине не удалось, ведь рыбу пришлось отпустить на свободу.

Согласно местным законам, веслоносов, которых поймали по понедельникам и пятницам, должны отпускать, чтобы избежать чрезмерного вылова этих редких рыб.

Чтобы увидеть красоты природы по всему миру можно, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги