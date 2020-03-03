В озере Кистон выловили рекордно большую рыбу

В Оклахоме рыбак Джастин Хэмлин поймал гигантского веслоноса и почти установил мировой рекорд.
Вес рыбины, пойманной во время рыбалки на озере Кистон, составил более 71 килограмма, сообщает Оklahoman.
Это самая большая рыбина, когда-либо пойманная в мире. Но официально установить рекорд мужчине не удалось, ведь рыбу пришлось отпустить на свободу.
Согласно местным законам, веслоносов, которых поймали по понедельникам и пятницам, должны отпускать, чтобы избежать чрезмерного вылова этих редких рыб.
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