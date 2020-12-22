В отелях Турции запретили новогодние развлекательные программы

Юля Ухина Новости 11:59, 22.12.2020 Обновлено: 12:43, 22.12.2020

В Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Турции. В тексте говорится, что перед Новым годом некоторые отели активно рекламировали и продавали праздничные турпакеты, в которые входили ужин, музыкальная и развлекательная программа. И все это вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.

Территория отеля в Турции
apltravel.ua

В связи с этим в сообщении подчеркнули следующие моменты:

  • Празднование Нового года в отелях и ресторанах при них запрещено. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах.

  • Запрещена реклама подобных мероприятий и продажа туров с новогодними мероприятиями.

  • Запрещена любая развлекательная программа с музыкой и танцами (до 22:00 тоже), после 22:00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах.

  • Запрещены скопления людей в отелях и ресторанах при них.

Вечеринка возле отеля в Турции
hotway.com.ua

14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники: с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Кроме того, ранее правительство страны приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на курортах Египта также запретили проводить новогодние вечеринки. Нарушителям будут грозить штрафы, а за соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.

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