В отелях Турции запретили новогодние развлекательные программы

В Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Турции. В тексте говорится, что перед Новым годом некоторые отели активно рекламировали и продавали праздничные турпакеты, в которые входили ужин, музыкальная и развлекательная программа. И все это вопреки ранее принятым мерам в рамках борьбы с COVID-19, которые подразумевали запрет на проведение подобных мероприятий.

В связи с этим в сообщении подчеркнули следующие моменты:

Празднование Нового года в отелях и ресторанах при них запрещено. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах.

Запрещена реклама подобных мероприятий и продажа туров с новогодними мероприятиями.

Запрещена любая развлекательная программа с музыкой и танцами (и до 22:00 тоже), после 22:00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах.

Запрещены скопления людей в отелях и ресторанах при них.

14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники: с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.

Кроме того, ранее в правительство страны приостановило работу бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговых центрах количество покупателей ограничивали с помощью цифрового кода. А кафе и ресторанам разрешили работу только на вынос.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на курортах Египта также запретили проводить новогодние вечеринки. Нарушителям будут грозить штрафы, а за соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.