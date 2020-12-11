В "Орел & Решка" показали, как выглядел первый корабль Христофора Колумба. Фото

Ведущий популярного тревел-проекта "Орел & Решка. Чудеса света" (Новый канал) Антон Зайцев показал, как выглядит одна из главных туристических достопримечательностей Португалии – первый корабль Христофора Колумба.

Исторический экспонат расположен посреди Атлантического океана, на острове Мадейра – автономном регионе Португалии. Он является единственной в мире точной копией судна Колумба "Санта Мария", на котором легендарный мореплаватель совершил первую экспедицию. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Санта Мария" – флагман первой экспедиции Христофора Колумба. Именно на таком корабле он преодолел шесть тысяч километров и открыл новые земли. Жаль, что домой "Санта Мария" так и не вернулась, ведь разбилась у берегов Гаити. И здесь на острове есть точная ее копия, где все по-настоящему: дерево, канаты, мачты, запах смолы", – поделился телеведущий.

Как рассказал Зайцев, арендовав легендарное судно за более, чем 2 тыс. евро (около 70 тыс. грн), можно не только на нем поплавать, но и стать членом его команды. Путешественнику выдают специальный костюм юнги и знакомят с экипажем.

"Юнга моет каюту, складывает канаты и носит ведра с водой. Но наибольший восторг – от того, что можно по вантам забраться на самую верхушку грот-мачты – в "воронье гнездо". И, скажу я вам, самая тяжелая работа была у того, кто находился в этой бочке. 24 часа стоишь под палящим солнцем, тебя раскачивает направо и налево, и при этом имеешь внимательно смотреть вокруг, потому что, не дай Бог, пропустишь землю, и тебе сразу конец", – добавил Антон.

После перевоплощения ведущий сделал вывод, что первооткрыватели были настоящими "космонавтами тех времен".

"Они шли по непроверенным картами, просто наугад. Экспедиция могла длиться годами. В голове не укладывается. Примерно при таких обстоятельствах в 1418 году капитан Зарку нашел в океане покрытый лесом остров, который назвал Мадейра", – подытожил телеведущий.

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