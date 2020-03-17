В Нью-Хэмпшире поймали форель гигантских размеров

Американский рыбак поймал 17-килограммовую форель на озере в Нью-Хэмпшире.

Тем самым он побил рекорд страны 60-летней давности, сообщает CNN.

Предыдущий рекорд установили в 1958 году, выловив рыбу весом 12 кг.

New Hampshire Fish and Game

58-летний рыбак 25 лет промышлял ловлей гигантского голубого тунца. По после операции на бедре ему пришлось оставить это экстремальное увлечение.

Тем не менее, он продолжает рыбачить в свободное время.

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