В новозеландских самолетах установят космические модули для отдыха

Авиакомпания Air New Zealand разработала специальные модули для отдыха, которые установят на сверхдальних рейсах.
Изобретение называется Skynest, это кабина с шестью горизонтальными полками, где можно будет выспаться или просто полежать в дороге, сообщает avianews.com.
В модулях с "космической" неоновой подсветкой пассажиры также получат подушку, одеяло, беруши и шторки.
Место в модуле пассажирам придется докупать отдельно к основному месту в салоне.
На разработку уникальных боксов авиакомпания потратила три года.
Удобные и дешевые авиарейсы легко найти на aviasales.ua.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся