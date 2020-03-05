В новозеландских самолетах установят космические модули для отдыха

Авиакомпания Air New Zealand разработала специальные модули для отдыха, которые установят на сверхдальних рейсах.

Изобретение называется Skynest, это кабина с шестью горизонтальными полками, где можно будет выспаться или просто полежать в дороге, сообщает avianews.com.

В модулях с "космической" неоновой подсветкой пассажиры также получат подушку, одеяло, беруши и шторки.

Место в модуле пассажирам придется докупать отдельно к основному месту в салоне.

На разработку уникальных боксов авиакомпания потратила три года.

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