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22 ноября • обновлено в 14:14
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В Нидерландах могут запретить любимую "фишку" туристов

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В Нидерландах могут ввести запрет на посещение туристами кофешопов — заведений, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее.

С таким предложением к властям обратилась одна из политических коалиций страны.

В Нидерландах могут запретить любимую "фишку" туристов

elligo.ru/

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Отмечается, что таким образом политики намерены избавиться от имиджа страны, где "можно употреблять наркотики и веселиться". В настоящее время присутствие туристов в таких заведениях "терпят" из опасения, что они начнут покупать интересующую продукцию у уличных торговцев.

Окончательное решение по данному вопросу местное правительство объявит до конца текущего года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до пяти часов.

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Автор
Мария Дидык
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