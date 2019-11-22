В Нидерландах могут запретить любимую "фишку" туристов

В Нидерландах могут ввести запрет на посещение туристами кофешопов — заведений, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее.

С таким предложением к властям обратилась одна из политических коалиций страны.

elligo.ru/

Новости Назван самый дешевый день для покупки билетов на перелет

Отмечается, что таким образом политики намерены избавиться от имиджа страны, где "можно употреблять наркотики и веселиться". В настоящее время присутствие туристов в таких заведениях "терпят" из опасения, что они начнут покупать интересующую продукцию у уличных торговцев.

Окончательное решение по данному вопросу местное правительство объявит до конца текущего года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до пяти часов.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!