В небе над Сиднеем появилась огромная надпись "мойте руки": яркое видео

12 марта в небе неподалеку от залива Порт Джэксон в центре Сиднея появилась надпись "Мойте руки".

Неизвестно, кто организовал воздушное напоминание. OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть яркое видео.

“Wash hands” has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX — Amelia McGuire (@ameliamcguiree) March 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

Также президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявил, что украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.

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