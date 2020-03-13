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13 марта • обновлено в 13:22
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В небе над Сиднеем появилась огромная надпись "мойте руки": яркое видео

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12 марта в небе неподалеку от залива Порт Джэксон в центре Сиднея появилась надпись "Мойте руки".

Неизвестно, кто организовал воздушное напоминание. OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть яркое видео.

В небе над Сиднеем появилась огромная надпись "мойте руки": яркое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

Также президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявил, что украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.

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Автор
Мария Дидык
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