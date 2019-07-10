В Москве жестоко убили стюардессу: подробности, фото и видео

В Москве 10 июля нашли тело жестоко убитой 23-летней стюардессы в номере отеля "Внуково-Вилладж" (Vnukovo Village).

По данным Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" (чтобы посмотреть видео с места происшествия, проскролльте до конца страницы).

Следователи уточнили, что девушка умерла от удушения. Криминалисты занялись допросом сотрудников гостиницы. По данным Telegram-канала LifeShot, погибшей оказалась уроженка Набережных Челнов Альбина Мухамедзянова.

Убитая стюардесса

"Переехать она захотела тогда, когда узнала, что у меня знакомая летает, в перерывах отдыхает –стюардессы же когда в перелетах задерживаются, отдыхают. Ей это все нравилось. Ей девчонки предложили пойти на стюардессу, она согласилась. Она работала стюардессой месяца 3, не больше. В Москве она жила где-то 3-4 месяца. Я думаю, что она кого-то себе нашла в Москве", – рассказала подруга погибшей.

Убитая стюардесса работала в российской чартерной авиакомпании "I FLY", где уже отреагировали на происшествие, выразив соболезнования родственникам.

Погибшая стюардесса

По информации РЕН ТВ, Альбина за два дня до смерти заселилась в номер на двоих с мужчиной по имени Никита Зенин. Незадолго до убийства подозреваемый продлил дату выезда. Предположительно в момент, когда девушка умерла, он отправился в сторону ресторана, сел в такси и уехал. Эта информация проверяется следователями. Мужчину объявили в розыск.

Тело было найдено сотрудниками гостиницы в ванной, которая была наполнена водой. Девушка была в одежде. По предварительным данным, подозреваемый часто останавливался с ней в этом заведении, где они проводили по 6-12 часов.

Альбина Мухамедзянова

Альбина Мухамедзянова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на популярном курорте в Афинах было найдено тело 30-летней российской туристки. Девушка умерла при загадочных обстоятельствах.

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