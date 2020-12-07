В МИД рассказали, как будут работать аэропорты при локдауне
Введение жесткого карантина (локдауна) в стране зарубежному отдыху украинцев не помешает – аэропорты в Украине будут работать.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом чиновник отметил, что окончательное решение о локдауне в правительстве не принято.
"Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введения локдауна, я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной", – сказал он.
Дипломат пояснил, что весной закрывали воздушное пространство, чтобы не допустить попадание вируса в страну. Но сейчас COVID-19 уже в Украине и нет смысла закрывать аэропорты.
"Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", – сообщил он.
Кулеба подчеркнул, что решение о вводе локдауна в Кабинете министров будут принимать совместно, но пообещал максимально сбалансированное решение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине не будут усиливать карантин до конца декабря, но собираются это сделать уже с начала января 2021 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна в декабре 2020 года.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заверил, что до конца 2020 года Украина не вернется в карантин выходного дня для сдерживания распространения коронавируса.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время локдауна, который Кабинет министров может ввести в начале января 2021, будут работать церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.
Отметим, что украинцев возмутила идея власти о локдауне в январе.