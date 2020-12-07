В МИД рассказали, как будут работать аэропорты при локдауне

Введение жесткого карантина (локдауна) в стране зарубежному отдыху украинцев не помешает – аэропорты в Украине будут работать.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом чиновник отметил, что окончательное решение о локдауне в правительстве не принято.

"Но моя позиция как министра иностранных дел заключается в том, что в случае введения локдауна, я считаю нецелесообразным вводить запрет на въезд иностранцев в Украину и закрывать аэропорты, как мы делали это весной", – сказал он.

Дипломат пояснил, что весной закрывали воздушное пространство, чтобы не допустить попадание вируса в страну. Но сейчас COVID-19 уже в Украине и нет смысла закрывать аэропорты.

"Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", – сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что решение о вводе локдауна в Кабинете министров будут принимать совместно, но пообещал максимально сбалансированное решение.

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