В Лондоне произошло ЧП с самым большим самолетом в мире: впечатляющее видео

В сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма.

Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось. Видео опубликовано в Youtube.

Скриншот из видео

Airbus A380 авиакомпании Etihad прилетел в аэропорт Хитроу, однако из-за шторма "Деннис", настигшего Великобританию, самолет не смог приземлиться стандартным способом, а ветер выкатил лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.

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