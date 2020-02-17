В Лондоне произошло ЧП с самым большим самолетом в мире: впечатляющее видео

В сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма.
Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось. Видео опубликовано в Youtube.
Скриншот из видео
Airbus A380 авиакомпании Etihad прилетел в аэропорт Хитроу, однако из-за шторма "Деннис", настигшего Великобританию, самолет не смог приземлиться стандартным способом, а ветер выкатил лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.
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