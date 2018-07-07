В Лондоне придумали "антитуристическое" приложение

Городской совет по туризму Лондона придумал необычный способ разгрузить центр города от бесчисленных иностранных гостей с помощью приложения для смартфонов.

Оно предлагает путешественникам гулять не в самых популярных локациях и получать за это бонусы, пишет 34travel.

Игра называется Play London With Mr. Bean. Задача игрока – посещать различные достопримечательности, выполнять задания и зарабатывать очки, которые затем можно обменять на скидки.

34travel.me

Сейчас в игре доступно 75 купонов. Среди предложений встречаются, например, скидки на лодочные экскурсии или бесплатный кофе – разумеется, подальше от Биг-Бена и галереи Тейт.

Гидом в игре выступает популярный персонаж мистер Бин. Его выбрали, расспросив путешественников о том, с кем бы они хотели "гулять" по британской столице.

"Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, задания и предложения", – рассказали в компании, которая разработала приложение.

Сейчас Play London With Mr. Bean скачали более 600 тысяч раз. По словам создателей игры, они планируют адаптировать и продвигать ее в других городах мира, которым от наплыва туристов приходится туго.

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