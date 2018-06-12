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В Китае выловили рыбу-мутанта: опубликовано видео

2.2тЧитать новость на украинском

В городе Гуйян китаец поймал рыбу-мутанта с головой голубя.

Свой необычный улов мужчина снял на видео, сообщает The Mirror.

Странная форма рыбы заинтересовала прохожих, и они начали фотографировать редкое существо на камеры телефонов. Отмечается, что китаец скорее всего выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых.

Мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку, поэтому точно узнать о происхождении мутанта уже не получится.

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Место
Китай
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