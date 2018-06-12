В Китае выловили рыбу-мутанта: опубликовано видео

В городе Гуйян китаец поймал рыбу-мутанта с головой голубя.

Свой необычный улов мужчина снял на видео, сообщает The Mirror.

Странная форма рыбы заинтересовала прохожих, и они начали фотографировать редкое существо на камеры телефонов. Отмечается, что китаец скорее всего выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых.

Мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку, поэтому точно узнать о происхождении мутанта уже не получится.

Как сообщал Obozrevatel Travel, в Австрии туристы столкнулись с загадочным существом, которое сползало по стене пещеры.