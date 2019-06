В Китае построили самый большой аэропорт в мире: впечатляющие фото и видео

В Пекине завершилось строительство самого большого аэропорта в мире, который назвали Дасин. Он расположен в 46 километрах от центра столицы Китая, а его площадь составляет один миллион квадратных метров.

Кроме того, он позиционируется как "самый сложный инженерный проект терминала в мире". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть впечатляющие фото и видео аэропорта.

Дасин стал крупнейшим в мире зданием, построенным без структурных швов. Аэропорт будет введен в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Планируется, что он будет обслуживать 72 миллиона пассажиров к 2025 году и 100 миллионов пассажиров к 2040 году.

По форме здание напоминает феникса — архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает другое мифическое животное - китайского дракона

Construction phase of Beijing Daxing International Airport, the second major airport in the capital, is complete #PKX #BJNewAirport https://t.co/gvsbzMQft5 pic.twitter.com/mLIs8TQrSV — CGTN (@CGTNOfficial) June 30, 2019

On 2019.6.30, Beijing Daxing International Airport is now completed after four and half years construction. The airport is scheduled to open on Sept 30. pic.twitter.com/pi652I6aBb — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) June 30, 2019

More than 60 airlines from both Chinese and overseas fleets are planning to operate in the Beijing Daxing International Airport. China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and China United are among them. https://t.co/2UBG08PLnW pic.twitter.com/7OY0ooAbSC — Global Times (@globaltimesnews) June 30, 2019

Construction of the Beijing Daxing International Airport has just finished, five years are the project began in 2014. It is now in the preparatory stages of the airport’s operation. The airport is located 46 km south of Beijing city.

.#China #ChinaBusiness #ChinaStrategist pic.twitter.com/nQ7FjhPTzV — Leonie McKeon (@LeonieCN) June 30, 2019

From the control tower to the terminal building, all key facilities of the newly-built Beijing Daxing International Airport are receiving the state appraisal this week. #airport https://t.co/Z1ust8V7Jb pic.twitter.com/39mzQjRrDn — China Daily (@ChinaDaily) June 28, 2019

The #Beijing Daxing International #Airport lit up the sky during a test of the airport's lighting systems. pic.twitter.com/JF1y48Hocl — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 28, 2019

Как ранее писал OBOZREVATEL, малазийский лоукостер AirAsia возглавил рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года по версии британской маркетинговой компании Skytrax. На втором месте оказался британский перевозчик EasyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram