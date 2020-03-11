В Кении браконьеры убили редчайших животных

В заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редчайшую белую жирафиху и ее детеныша.

После их гибели в заповеднике остался лишь один жираф белого окраса — сын убитой самки. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

The Daily Telegraph

"Мы единственная организация в мире, которая опекает белых жирафов. Произошедшее стало трагедией на пути к сохранению редких и уникальных представителей вида", — заявил управляющий заповедником Мухаммед Ахмеднур.

Он подчеркнул, что охотники убили последнюю в мире самку белого жирафа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, четыре комодский варана устроили 10-минутное зрелищное сражение за территорию. Сперва вараны разбились на пары, они нападали друг на друга, вставали на задние лапы, кусались и царапались, пытаясь подмять противника под себя.

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