В Катаре в самолете обнаружили мертвого младенца и принудительно осмотрели всех женщин

В столице Катара Дохе в туалете самолета обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Сотрудники авиакомпании Qatar Airways задержали рейс и отправили всех женщин на нем на медосмотр, чтобы выяснить, какая из них могла быть матерью младенца.

В то же время власти Австралии (большинство пассажирок на борту были австралийками) возмутились действиями авиаперевозчика, заявив, что гражданок осматривали без их согласия и подвергали стрессу. О случае, который произошел еще в начале октября, но стал известен только 25-го – после выхода расследования на австралийском ТВ, сообщает The Guardian.

В частности, один из пассажиров самолета рассказал, что где-то через три часа после планируемого времени взлета представители авиакомпании попросили женщин на борту сойти с рейса. Позже их вернули, однако те были "очень расстроены".

"Одна точно плакала, они обсуждали, что случилось, и говорили, что это было недопустимо и отвратительно", – прокомментировал он.

По его словам, пассажирки самолета признались, что их отвели к врачу-гинекологу, которая просила раздеться догола, а затем провела осмотр, чтобы определить, кто из них недавно рожал. Происходило все без их на то согласия и предупреждения.

В Министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщение о медосмотре австралиек назвали вопросом "серьезной обеспокоенности". Кроме того, обратились к властям Катара за объяснениями инцидента.

Однако в Qatar Airways изданию заявили, что не могут комментировать его, и что ни одна из пассажирок рейса к ним не обращалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в аэропорту Торонто приземлился украинский самолет с 38 мертвыми щенками. В общем на борту перевозили более 500 животных – собак и кошек. В МАУ заверили, что с жалобами к ним никто не обращался.