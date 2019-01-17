Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

В Израиле впервые за несколько лет выпал снег: завораживающие кадры

887Читать материал на украинском

В Израиле 16 января впервые за четыре года выпал снег, а синоптики предупредили об ожидании бурь.

Как сообщает местное издание Ynet, из-за штормовой погоды по всей стране рухнули десятки деревьев, а аэропорт в Эйлате и вовсе был закрыт, а некоторые дороги были перекрыты (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным издания, в Иерусалиме снег восприняли, как праздник: "Все взволнованы и счастливы". Муниципалитет города не отменил занятия в учебных заведениях. А местных жителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

Новости
Снег перейдет в дождь: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Более того, в результате непогоды на юге Цфата было массовое отключение электричества из-за неисправности на высоковольтной линии. Информации о пострадавших из-за обильного снегопада пока нет.

Снежная буря не стала причиной для туристов отказаться от запланированного путешествия. Так, на 17-18 января в отелях, расположенных в окрестностях Голан и Верхней Галилее, распроданы все свободные места. Хотя спасательные службы страны приведены в полную готовность.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Египет накрыла мощная песчаная буря, из-за чего была нулевая видимость на улице.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Израиль
Теги
снегопадпогода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги