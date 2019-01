В Израиле впервые за несколько лет выпал снег: завораживающие кадры

В Израиле 16 января впервые за четыре года выпал снег, а синоптики предупредили об ожидании бурь.

Как сообщает местное издание Ynet, из-за штормовой погоды по всей стране рухнули десятки деревьев, а аэропорт в Эйлате и вовсе был закрыт, а некоторые дороги были перекрыты (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным издания, в Иерусалиме снег восприняли, как праздник: "Все взволнованы и счастливы". Муниципалитет города не отменил занятия в учебных заведениях. А местных жителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

Более того, в результате непогоды на юге Цфата было массовое отключение электричества из-за неисправности на высоковольтной линии. Информации о пострадавших из-за обильного снегопада пока нет.

Снежная буря не стала причиной для туристов отказаться от запланированного путешествия. Так, на 17-18 января в отелях, расположенных в окрестностях Голан и Верхней Галилее, распроданы все свободные места. Хотя спасательные службы страны приведены в полную готовность.

Neste calor de 45 graus do Rio de janeiro, bom dia com neve no Kotel( Muro) em Jerusalém, Israel.

Quem sabe refresca um pouco, rs

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️☃️☃️☃️☃️⛄☃️#SnowInJerusalem#Jerusalem #שלג #ירושלים pic.twitter.com/29SP2KzmTW