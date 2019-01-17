В Израиле впервые за несколько лет выпал снег: завораживающие кадры

В Израиле 16 января впервые за четыре года выпал снег, а синоптики предупредили об ожидании бурь.

Как сообщает местное издание Ynet, из-за штормовой погоды по всей стране рухнули десятки деревьев, а аэропорт в Эйлате и вовсе был закрыт, а некоторые дороги были перекрыты (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным издания, в Иерусалиме снег восприняли, как праздник: "Все взволнованы и счастливы". Муниципалитет города не отменил занятия в учебных заведениях. А местных жителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

Более того, в результате непогоды на юге Цфата было массовое отключение электричества из-за неисправности на высоковольтной линии. Информации о пострадавших из-за обильного снегопада пока нет.

1 בלילה. חברון. שלג. קור מקפיא עצמות. פעילים מטעם בית חב״ד (מכונים בעגה המקומית ״רץ חב״ד״) מסתובבים עם תרמוסים בין העמדות השונות ומגישים לחיילים היקרים כוסות קפה מהבילים, לחמם קצת את העצמות, וכמובן מחזקים ומעודדים את רוחם pic.twitter.com/TtweHZRuaC — מנחם כהן (@menachem04) 16 січня 2019 р.

Снежная буря не стала причиной для туристов отказаться от запланированного путешествия. Так, на 17-18 января в отелях, расположенных в окрестностях Голан и Верхней Галилее, распроданы все свободные места. Хотя спасательные службы страны приведены в полную готовность.

ספרו לי עוד על שלג בירושלים... pic.twitter.com/7p5OM2yzPe — Rubi Hammerschlag (@rubih67) 17 січня 2019 р.

לאורך כל הלילה פעלו שוטרי ירושלים, על מנת לוודא שתושבי העיר ומבקריה מגיעים למחוז חפצם בבטחה. השוטרים סייעו בפינוי כבישים עליהם נערם שלג וביצעו הסברה לנהגים. שימו לב: עדיין קיימת סכנת החלקה בחלק מהכבישים, על כן יש להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ולשמור מרחק בטוח מהרכב שלפניכם pic.twitter.com/yqLqJ2OURi — משטרת ישראל (@IL_police) 17 січня 2019 р.

חברים שלג אמש בכותל המערבי בירושלים !!! מי היה מאמין? שתפו !!! pic.twitter.com/5f4gN9dGYe — ציוני בנשמה שלי (@ZioniBaneshama) 17 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Египет накрыла мощная песчаная буря, из-за чего была нулевая видимость на улице.

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