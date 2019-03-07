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В Италии введут штрафы за вьетнамки: подробности

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В итальянском городе Чинкве-Терре на востоке Лигурии (провинция Специя) туристам запретят ходить во вьетнамках или так называемых "флип-флоп" по береговой линии.

Как пишет The Local, за несоблюдение правил нарушителям грозит штраф в размере 2500 евро (74,7 тыс. грн).

В Италии введут штрафы за вьетнамки: подробности

Фото: explorethirdoak.com

Согласно информации, такое решение было принято из-за жалоб местных спасателей. Все дело в том, что в Чинкве-Терре скалистый и обрывистый берег, пляжи каменные или галечные, а туристы часто надевают неподходящую обувь, в результате чего оказываются в опасных для жизни ситуациях.

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Отдыхающим на берегу раздадут листовки, на территории будут распространены плакаты. Также сотрудники полиции и национального парка будут проверять обувь всех посетителей.

Как писал ранее OBOZREVATEL, летом 2018 года на курортном египетском побережье Красного моря в Хургаде произошло ЧП - при загадочных обстоятельствах в одном из номеров отеля была найдена мертвой пара туристов из Британии. Неизвестная причина гибели туристов повлекла эвакуацию отеля и глобальную проверку.

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Теги
путешествия Путешествия по Европетуризм
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