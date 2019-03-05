В Италии откроют для туристов популярную достопримечательность

Популярную среди туристов достопримечательность Коридор Вазари, которая находится во Флоренции, полностью откроют для туристов в 2021 году. Этот необычный мост, который соединяет Палаццо Веккьо с Палаццо Питти был закрыт в 2016 году из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Так, ближайшее время в здании поменяют освещение, установят системы пожаротушения, кондиционирования и видеонаблюдения, а также оборудуют аварийные выходы. Об этом сообщает Corriere Del Ticino.

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После того, как исправят все неполадки с пожарной безопасностью, доступ к достопримечательности откроется для всех туристов. В Коридоре Вазари расположено 700 картин XVI—XVII веков римских и неаполитанских мастеров, а также тут находится крупнейшая коллекция автопортретов известных художников мира и 30 древних скульптур.

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С 2016 года вход в музей был открыт только для экскурсионных групп. После реставрационных и восстановительных работ Коридор Вазари станет частью музейной экспозиции Уффици. По предварительным данным в год он сможет принять около 500 000 человек. Стоимость входного билета составит 45 евро в высокий сезон и 20 — в низкий.

Как ране писал OBOZREVATEL, посетители Йосемитского национального парка в американском штате Калифорния наблюдали уникальное природное явление – "огненный водопад". Иллюзия потока лавы возникает благодаря отражению лучей заходящего солнца в воде. Этот водопад также называют "Лошадиный хвост" (Нorsetail Fall) из-за его необычного вида. Он находится на восточном склоне горы Эль-Капитан, а его высота составляет 650 метров.

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