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В Испании произошло жуткое ЧП с туристами из-за селфи

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В Испании разбились туристы из Британии, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров.

В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете, пишет Lenta.ru.

Коста-Бланка

Коста-Бланка

mitja1991.livejournal.com

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Отмечается, что с ними был и третий отдыхающий, которого госпитализировали из-за приступа панической атаки. Их личности пока не раскрываются.

"На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии", — говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на популярном курорте в Афинах было найдено тело 30-летней российской туристки из Уфы Альмиры Захаровой в номере отеля Hellinis.

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Место
Испания
Теги
путешествия туризм
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