В Ирландии тысячи голых женщин искупались в ледяном море: фото и видео

В Ирландии более 2 тысяч обнаженных женщин одновременно искупались в холодном море и побили мировой рекорд.

Событие состоялось в рамках благотворительной акции по борьбе с раком у детей, сообщает издание The Independent.

2505 участниц ежегодного мероприятия под названием Strip and Dip, которое проходило на уединенном пляже в графстве Уиклоу, в течение пяти минут плыли в воде температурой всего 12 градусов.

Организаторам удалось собрать более 315 тысяч евро.

Предыдущий мировой рекорд был зафиксировали в Австралии в 2015 году. Тогда в купании приняли участие 786 женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США медведь, спасаясь от 30-градусной жары, решил поплавать в бассейне у частного дома.