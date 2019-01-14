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В Ирландии из-за шторма исчез уникальный пляж: яркие фото

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В Ирландии сильный шторм уничтожил уникальный пляж. Песок, который укрывает камни, смыло в море.

Впервые он был уничтожен еще 33 года назад, но в 2017 году сильным приливом на прибрежные камни нанесло тонны песка, в результате чего у деревни Дуах (Dooagh) возникла 300-метровая пляжная зона. Об этом сообщает "The Sun".

В Ирландии из-за шторма исчез уникальный пляж: яркие фото
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В Ирландии из-за шторма исчез уникальный пляж: яркие фото
В Ирландии из-за шторма исчез уникальный пляж: яркие фото
В Ирландии из-за шторма исчез уникальный пляж: яркие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Таиланде российский турист погиб, спасая тонувшую дочь. Отмечается, что семья из четырех человек пошла купаться в море, несмотря на выставленные на пляже запрещающие красные флажки. В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk.

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