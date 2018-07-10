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В Индонезии вулкан начал гореть синим пламенем

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Вулкан Инджен из‐за химических реакций стал извергать ярко‐синее пламя. Жители Восточной Явы (Индонезия) и туристы стали свидетелями этого красочного природного явления.

На снимках и видео, опубликованных пользователями в соцсетях, видно необычное синее свечение.

Такой цвет лава и пламя приобретают в следствие горения сернистого газа в одном из кратеров при температуре около 600 градусов Цельсия.

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Raphael Alexander, Twitter

После застывшую серу собирают местные жители. Они продают ее на заводы, где сырье используют для производства очистительных систем.

Отметим, высота вулкана Иджен составляет 2799 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бали извержение вулкана спровоцировало масштабные пожары.

Место
Индонезия
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